Для репетиции военного парада в центре столицы перекрыли движение

КИЕВ. 18 августа. УНН. В центральной части Киева перекрыли движение из-за тренировок военного парада с прохождением механизированной колонны военной техники ко Дню Независимости, передает УНН.

Отметим, что накануне торжеств по случаю Дня независимости Украины в течение 18, 20 и 22 августа в центре столицы состоится ряд подготовительных мероприятий. В настоящее время ряд улиц города будет перекрыто.

На День Независимости в параде будет задействовано 250 единиц военной техники.

Во время праздничного парада украинцы смогут увидеть новейшие образцы отечественного оружия.

Кроме того, 18, 20, 22-24 августа будет запрещена парковка в местах подготовки и проведения торжественных мероприятий.

Ранее министр обороны Украины Степан Полторак заявил, что нынешний военный парад будет одним из крупнейших.