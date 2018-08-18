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Решение об участии авиации в параде в ближайшее время примет Президент - Полторак

Решение об участии авиации в параде в ближайшее время примет Президент - Полторак

КИЕВ. 18 августа. УНН. Решение о том, будет ли участвовать авиации ВС ВСУ в военном параде ко Дню Независимости, в ближайшее время примет Президент Украины Петр Порошенко. Об этом сообщил министр обороны Степан Полторак журналистам в субботу, передает корреспондент УНН.

"Что касается авиационной составляющей. Воздушные силы Вооруженных сил к участию в параде готовы. Тренировку проводим. Но решение о привлечении либо не привлечении воздушных сил в параде в ближайшее время будет принимать Президент Украины", - отметил министр обороны.

Напомним, Полторак заявил, что участие в военном параде ко Дню Независимости примут 18 подразделений из других стран.

Как сообщал УНН, на репетиции парада на Крещатике потренировали приветствие "Слава Украине".

Источник: УНН
Теги: парад, Степан Полторак
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