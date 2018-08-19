Обслуживающая мост в Генуе компания обязалась его восстановить

КИЕВ. 18 августа. УНН. Компания Autostrade per l’Italia, которая обслуживает мост Моранди близ Генуи, в результате обрушения которого, по последним данным, погибли 43 человека, взяла на себя обязательства восстановить его. Об этом сообщает УНН со ссылкой на агентство Reuters.

Согласно его данным, фирма выделила около 500 млн евро на устранение последствий обрушения. По словам главы компании Джованни Кастеллуччи, новый мост будет возведен с использованием этих средств.

Кастеллуччи также выразил соболезнования семьям погибших. Как сообщает телеканал Sky News, отвечая на вопрос о том, готов ли он взять на себя ответственность за случившееся и принести извинения в связи с трагедией, глава фирмы ответил, что “извинения и ответственность, конечно, взаимосвязаны” . “Вы приносите извинения, если чувствуете ответственность”, — заявил Кастеллуччи. По его словам, “техническая ситуация настолько сложной, что только система правосудия сможет понять, что произошло”.

Напомним, 14 августа в Генуе (область Лигурия) обрушился пролет моста Моранди. В результате ЧП погибли 43 человека. Около пяти человек до сих пор считаются пропавшими без вести.

Глава правительства Италии Джузеппе Конте ввел в Лигурии режим чрезвычайной ситуации в год в этой обрушением моста. На ликвидацию последствий катастрофы выделили 5 млн евро.

Как ранее повидмоляв УНН, правительство Италии в четверг открыл расследование в отношении компании Autostrade per l’Italia, которая обслуживает городов Моранди у Генуи.