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Движение транспорта на Крещатике восстановили

Движение транспорта на Крещатике восстановили

КИЕВ. 18 августа. УНН. На Крещатике завершилась репетиция военного парада ко Дню Независимости Украины, в связи с чем было восстановлено движение транспорта в центре Киева, передает корреспондент УНН.

Напомним, согласно сообщению министра обороны Степана Полторак в параде по случаю 27-й годовщины Независимости Украины примут участие 4,5 тысячи военнослужащих. Планируется демонстрация 250 единиц военной техники. Участие в военном параде ко Дню Независимости примут 18 подразделений из других стран.

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24 августа военнослужащие парадных расчетов использовать воинское приветствие “Слава Украине!” и “Героям слава!” Вместо поздравлений советского образца.

Источник: УНН
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