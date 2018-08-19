МИД Грузии сообщил об исчезновении танкера с грузинским экипажем

КИЕВ. 19 августа. УНН. Министерство иностранных дел Грузии заявило об исчезновении нефтяного танкера с грузинским экипажем. Об этом сообщается на сайте грузинского внешнеполитического видомтсва ведомства, передает УНН.

По данным ведомства, танкер с 17 гражданами Грузии на борту перестал выходить на связь 14 августа.

Как отмечается, судно Pantelena под флагом Панамы исчезло около берегов Африки.

В настоящее время грузинские власти устанавливают все обстоятельства пропажи танкера.

Напомним, постоянный представитель президента Украины в АР Крым Борис Бабин сообщил, что 10 августа 2018 в Херсонского морского торгового порта зашло судно Mekhanik Pogodin, которое принадлежит российской компании, находящейся в списке санкций СНБО.