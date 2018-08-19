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"Шахтер" одержал четвертую победу в чемпионате Украины

"Шахтер" одержал четвертую победу в чемпионате Украины

КИЕВ. 19 августа. УНН. Действующий чемпион Украины по футболу донецкий “Шахтер” в гостях разобрался с ФК “Львов” в рамках 5-го тура украинской Премьер-лиги, передает корреспондент УНН.

На 19 минуте чудо спасло футболистов “Шахтера”. В одном из эпизодов Аугусто с довольно близкой дистанции пробивал по воротам в которых не было Пятова. С линии ворот мяч в последний момент вынес Ракицкий.

Зато дончане использовали свою возможность. Дуэт Мораес — Марлос обманул и переиграл всю защиту львовян и последний перебросил мяч за вратаря. Только на заключительной минуте поединка гости сумели удвоить преимущество. Отличился Сергей Болбат, который вышел из замены — 0:2.

Таким образом, “горняки” с 12 очками находится в роли одного из лидеров таблицы. “Львов” с 4 баллами только 8-й.

Добавим, что 24 августа команду Паулу Фонсека ждет выездной поединок с “Олимпиком”.

Источник: УНН
Теги: спорт
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