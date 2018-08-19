Ярмоленко принял участие в поражении "Вест Хэма" во втором туре АПЛ

КИЕВ. 19 августа. УНН. Вингер сборной Украины Андрей Ярмоленко провел второй официальный матч в составе своего нового английского клуба “Вест Хэма”, информирует УНН со ссылкой на Федерацию футбола Украины.

Поединок оказался неудачным для “Молотобойцев”. Во втором туре АПЛ они уступил дома “Борнмут” со счетом 1:2, а Ярмоленко вышел на замену на 67-й минуте и успел только заработать желтую карточку.

Заметим, что хозяев забивал лидер атака Арнаутович с пенальти (33 мин), а за победителей Уилсон и Кук.

Таким образом, коллектив Ярмоленко продолжает идти без набранных зачетных пунктов. “Борнмут” с максимальным 6-ю пунктами.

Среди других результатов также отметим победу “Лестера” в меньшинстве над “Вулверхэмптон” 2:0, и ничью “Кардиффа”, который в большинстве своем не получает больше в баталии с “Ньюкаслом”.