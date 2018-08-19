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"Барселона" одержала разгромную победу на старте Примеры

"Барселона" одержала разгромную победу на старте Примеры

КИЕВ. 19 августа. УНН. Каталонская “Барселона” на “Камп Ноу” не имела проблем во встрече первого тура чемпионата Испании с “Алавесом”, передает корреспондент УНН.

Вопрос о победителе игры команда Эрнесто Вальверде перенесла на второй тайм. Лионель Месси на 64 минуте перехитрил редуты “Алавес” и пробил низом под стенкой со штрафного. Вратарь не был состоянии ответить — 1:0. Через две минуты главный голеадор домашней команды попал в штангу.

На 84 минуте Коутинью без должного сопротивления ворвался в чужие редуты, сместился в центр и вдруг за игру огорчил голкипера Пачеко. Точку в противостоянии поставил неугомонный Месси. Аргентинец отвоевал мяч в двух оппонентов и положил его под ближнюю штангу — 3:0.

Стоит отметить, что в двух других играх “Вильярреал” дома потерпел поражение от “Реал Сосьедад” 1:2, а “Сельта” и “Эспаньол” не определились с победителем.

Добавим также, брат Месси получил приговор в судьи за незаконное хранение огнестрельного оружия.

Источник: УНН
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