"Барселона" одержала разгромную победу на старте Примеры

КИЕВ. 19 августа. УНН. Каталонская “Барселона” на “Камп Ноу” не имела проблем во встрече первого тура чемпионата Испании с “Алавесом”, передает корреспондент УНН.

Вопрос о победителе игры команда Эрнесто Вальверде перенесла на второй тайм. Лионель Месси на 64 минуте перехитрил редуты “Алавес” и пробил низом под стенкой со штрафного. Вратарь не был состоянии ответить — 1:0. Через две минуты главный голеадор домашней команды попал в штангу.

На 84 минуте Коутинью без должного сопротивления ворвался в чужие редуты, сместился в центр и вдруг за игру огорчил голкипера Пачеко. Точку в противостоянии поставил неугомонный Месси. Аргентинец отвоевал мяч в двух оппонентов и положил его под ближнюю штангу — 3:0.

Стоит отметить, что в двух других играх “Вильярреал” дома потерпел поражение от “Реал Сосьедад” 1:2, а “Сельта” и “Эспаньол” не определились с победителем.

Добавим также, брат Месси получил приговор в судьи за незаконное хранение огнестрельного оружия.