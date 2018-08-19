Центр Киева снова подтопило во время грозы

КИЕВ. 19 августа. УНН. Вечером 18 августа в Киеве прошел сильный ливень, в результате чего улицы города в очередной раз этим летом превратились в каналы. Видео и фото жители Киева публикуют в социальных сетях, сообщает УНН.

Гроза в Киеве может продолжаться до конца ночи, ожидаются шквалы 15-18 м/с, сильный дождь, сообщает Киевская городская администрация со ссылкой на Украинский гидрометцентр. КГГА призывает закрывать окна и держаться подальше от деревьев, рекламных щитов и линий электропередач.