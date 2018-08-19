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Украинский теннисист завоевал титул победителя на соревнованиях в Испании

Украинский теннисист завоевал титул победителя на соревнованиях в Испании

КИЕВ. 19 августа. УНН. Украинец Денис Молчанов и словак Игорь Зеленай стали победителями парных соревнований на челленджере с призовым фондом 64 тыс. евро в Корденонс (Италия). Об этом сообщает сайт Большого тенниса Украины, передает УНН.

Молчанов и Зеленай, посеянные под первым номером, в финале одолели пару Андрей Мартин (Словакия)/Даниэль Муньос-де-ла-Нава (Испания) — 3:6, 6:3, 11:9. На решающем тайбрейке Молчанов и Зеленай уступали 5:8, но из следующих шести розыгрышей сумели выиграть пять.

Отметим, что в финал украинец и словак прошли на отказе бразильско-португальской пары Клезар/Домингес.

Примечательно, что в текущем сезоне Молчанов и Зеленай уже становились чемпионами на “Челленджер” в Чжухае, Барлетта, Тунисе и Простейови.

Источник: УНН
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