Британский бизнесмен пожертвовал 1 млн фунтов стерлингов на второй референдум по Brexit

КИЕВ. 19 августа. УНН. Британский мультимиллионер Джулиан Данкертон пожертвовал 1 млн фунтов стерлингов (около 1,2 млн долларов США) общественной кампании People’s Vote, которая выступает за проведение нового референдума по Brexit. Об этом сообщает УНН со ссылкой на The Guardian.

По данным издания, Данкертон считает, что People’s Vote дает реальный шанс “переломить” ситуацию вокруг выхода Великобритании из Евросоюза.

Как отмечается, Данкертон заявил, что британские политики “только внесли путаницу” в споры с Brexit.

People’s Vote выступает за проведение референдума, который позволит британцам одобрить или отвергнуть проект соглашения между Британией и ЕС по Brexit.

Напомним, если переговоры по Brexit с Брюсселем не завершатся соглашением, половина британцев считает, что окончательное решение о том, имеет ли Соединенное Королевство оставить Евросоюз, должно быть принятым общественностью на референдуме.