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ООС: боевики 43 раза нарушали режим прекращения огня

ООС: боевики 43 раза нарушали режим прекращения огня

КИЕВ. 19 августа. УНН. За прошедшие сутки в районе проведения операции Объединенных сил боевики незаконных вооруженных формирований так называемых “Л/ДНР” 43 разивидкривалы огонь по позициям наших войск, в том числе 4 раза с вооружения, которое запрещено Минскими договоренностями. В результате боевых действий двое украинских защитников погибли и двое получили ранения. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр Операции объединенных сил.

За прошедшие сутки ситуация в районе проведения операции Объединенных сил была напряженной, однако оставалась полностью контролируемой.

Боевики 43 раза открывали огонь по позициям наших войск, в том числе 4 раза с вооружения, которое запрещено Минскими договоренностями.

“Российские оккупационные войска вели прицельный огонь из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, а на отдельных направлениях с вооружения БМП. Отмечено также применение минометов калибром 120 и 82 мм. Обстрелы осуществлялись по защитниках Крымского, Новотошковское, Кряковка, Золотого, Попасной, Новоалександровки, Южного, Авдеевки, Марьинки, Новотроицкого, Верхнеторецком, Песков, Чермалык, Водяного, Гнутово, Лебединского, Павлополь и Широкино. Наряду с этим, противник обстрелял из минометов калибром 120 мм защитников Крымского, а с минометов калибром 82 мм — защитников Кряковка, Авдеевки и Верхнеторецком”, — говорится в сообщении пресс-центра ООС.

В результате боевых действий двое украинских защитников погибли и двое получили ранения.

По данным разведки двух боевиков уничтожено, еще шестеро ранены.

Источник: УНН
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