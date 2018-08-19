Регистрация | Вход |
USD: 27,46 -0,2815  EUR: 33,86 -0,6551 
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Осведомленность граждан объединяет страну
воскресенье, 19 августа 2018 11:53
Получить тестовый доступ
Эксклюзивные новости
Единое авиапространство с ЕС: МИД не согласовало документы
Единое авиапространство с ЕС: МИД не согласовало документы
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Новости Мира
Вернуться к списку RSS Архив
5880
Версия для печати

Землетрясение магнитудой 6,2 произошло в Индонезии

Землетрясение магнитудой 6,2 произошло в Индонезии

КИЕВ. 19 августа. УНН. Землетрясение магнитудой 6,2 произошло в воскресенье утром на индонезийском острове Ломбок. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.

По его данным, эпицентр подземных толчков находился в 64 км к востоку от города Матарам с населением в 319 тыс. жителей. Очаг залегал на глубине 15 км.

Сведений о пострадавших и разрушениях не поступало. Угроза цунами не объявлялась.

5 августа на индонезийском острове Ломбок произошло землетрясение магнитудой 7 с эпицентром подземных толчков в 49 км к северо-востоку от города Матарам и очагом на глубине 10 км, в результате которого погибли 460 человек.

Напомним, мощное землетрясение магнитудой 7,9 произошло в воскресенье в Тихом океане недалеко от побережья Республики Фиджи.

Источник: УНН
Вернуться к списку
Подписывайтесь на паблик-чат УНН в Viber и канал новостей в Telegram
Загрузка...
Погода, Новости, загрузка...
загрузка...
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2018. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.