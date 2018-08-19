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За сутки линию разграничения на Донбассе пересекло более 42 тыс. человек

За сутки линию разграничения на Донбассе пересекло более 42 тыс. человек

КИЕВ. 19 августа. УНН. За минувшие сутки линию разграничения на Донбассе пересекло 42,4 тысячи человек и 6 тысяч транспортных средств. Об этом сообщает пресс-служба ГПСУ, передает УНН.

“За прошедшие сутки зафиксировано некоторое снижение пассажиро-транспортного потока через КПВВ. Всего контрольные пункты пересекло 42,4 тысячи человек и 6 тысяч транспортных средств: „Майорское“ — 9980 человек и 1255 транспортных средств; „Марьинка“ — 10 415 человек и 1940 транспортных средств; „Новотроицкое“ — 8950 человек и 1750 транспортных средств; „Гнутово“ — 4350 человек и 1020 транспортных средств; „Станица Луганская“ — 8705 человек”, — говорится в сообщении.

Сегодня утром на въезд и выезд на КПВВ находилась такое количество авто: “Майорское” — 15/15; “Марьинка” — 0/0; “Новотроицкое” — 40/35; “Гнутово” — 10/10.

Как сообщал УНН, в ООС заявили о возможности закрытия КПВВ “Майорское”.

Источник: УНН
Теги: Донбасс, КПВВ
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