За сутки линию разграничения на Донбассе пересекло более 42 тыс. человек

КИЕВ. 19 августа. УНН. За минувшие сутки линию разграничения на Донбассе пересекло 42,4 тысячи человек и 6 тысяч транспортных средств. Об этом сообщает пресс-служба ГПСУ, передает УНН.

“За прошедшие сутки зафиксировано некоторое снижение пассажиро-транспортного потока через КПВВ. Всего контрольные пункты пересекло 42,4 тысячи человек и 6 тысяч транспортных средств: „Майорское“ — 9980 человек и 1255 транспортных средств; „Марьинка“ — 10 415 человек и 1940 транспортных средств; „Новотроицкое“ — 8950 человек и 1750 транспортных средств; „Гнутово“ — 4350 человек и 1020 транспортных средств; „Станица Луганская“ — 8705 человек”, — говорится в сообщении.

Сегодня утром на въезд и выезд на КПВВ находилась такое количество авто: “Майорское” — 15/15; “Марьинка” — 0/0; “Новотроицкое” — 40/35; “Гнутово” — 10/10.

Как сообщал УНН, в ООС заявили о возможности закрытия КПВВ “Майорское”.