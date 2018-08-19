В Виннице в результате ДТП с микроавтобусом погиб человек, еще семеро травмированы

КИЕВ. 19 августа. УНН. В Виннице в результате столкновения легковушки с микроавтобусом один человек погиб, еще семеро получили травмы. Об этом сообщает отдел коммуникации ГУНП в Винницкой области, передает УНН.

"Сегодня, 19 августа, около 5 часов на объездной дороге Винницы произошло столкновение автомобиля Volkswagen Passat и микроавтобуса FIAT Ducato. В результате аварии погиб водитель легкового автомобиля, семь человек, в том числе 3-летний ребенок, госпитализированы", - говорится в сообщении.

Установлено, что водитель автомобиля Volkswagen Passat, который двигался в сторону Винницы, выехал на встречную полосу движения, в результате чего произошло столкновение с микроавтобусом.

В результате ДТП водитель легкового автомобиля, 33-летний житель Тернополя, погиб на месте происшествия, его жена и 3-летняя дочь госпитализированы с травмами различной степени тяжести.

Кроме того, по предварительной информации, в ДТП пострадали пять жителей Тернопольской области, которые ехали в микроавтобусе FIAT Ducato. В больницу для осмотра доставили трех несовершеннолетних с этого же транспортного средства.

По факту ДТП возбуждено уголовное производство по ч.2 ст.286 УК Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшее смерть потерпевшего).

Напомним, в Киевской области дорожная авария вызвала задержку прибытия двух поездов почти на час.