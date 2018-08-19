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Авдеевку в понедельник планируют подключить к газоснабжению

Авдеевку в понедельник планируют подключить к газоснабжению

КИЕВ. 19 августа. УНН. В понедельник начнутся работы по пуску газа для жителей Авдеевки и семи поселков Ясиноватского района. Об этом сообщил в Facebook глава Донецкой ОГА Александр Куц, передает УНН.

"В понедельник начнутся работы по пуску газа жителям Авдеевки и семи поселков Ясиноватского района - Орловки, Ласточкиного, Красногоровка, Нетайлово, тоненькая, Первомайского и Водяного", - сообщил А.Куц.

По его словам, уже второй день подряд специалисты облгаза работают над заполнением действующих распределительных сетей.

Как сообщал УНН, 9 июня в связи с остановкой работы Донецкой фильтровальной станции в Авдеевке была объявлена чрезвычайная ситуация местного уровня.

Источник: УНН
Теги: газ, Авдеевка
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