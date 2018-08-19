Регистрация | Вход |
USD: 27,46 -0,2815  EUR: 33,86 -0,6551 
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Осведомленность граждан объединяет страну
воскресенье, 19 августа 2018 16:57
Получить тестовый доступ
Эксклюзивные новости
Единое авиапространство с ЕС: МИД не согласовало документы
Единое авиапространство с ЕС: МИД не согласовало документы
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Криминал и ЧП
Вернуться к списку RSS Архив
7110
Версия для печати

Женщина по поддельным документам пыталась вывезти за границу мальчика

Женщина по поддельным документам пыталась вывезти за границу мальчика

КИЕВ. 19 августа. УНН. Пограничники задержали женщину, которая по поддельным документам пыталась вывезти за границу 11-летнего мальчика. Об этом сообщает отдел коммуникации Государственной пограничной службы Украины, передает УНН.

"Наша 35-летняя соотечественница направлялась с мальчиком 2007 года рождения в соседнюю страну через пункт пропуска "Тиса" на украинско-венгерской границе. В ходе проверки документов выяснилось, что разрешение отца на вывоз ребенка за границу, выданное Генеральным консульством Украины в Барселоне - поддельное. Ведь на момент выдачи согласия отец находился на территории Украины и за ее пределы никогда не выезжал", - говорится в сообщении.

Как отмечается, об обнаружении признаков уголовного правонарушения по ст.358 (подделка документов, печатей, штампов и бланков, их сбыт, использование поддельных документов) проинформировано представителей Национальной полиции. Женщина вместе с ребенком вынуждена была остаться на территории Украины.

Напомним, женщина, проживающая в Хмельницком, решила подзаработать на своих двоих детях и сдать их в аренду за 15 тысяч гривен для попрошайничества.

Источник: УНН
Теги: граница, пограничники
Вернуться к списку
Подписывайтесь на паблик-чат УНН в Viber и канал новостей в Telegram
Загрузка...
Погода, Новости, загрузка...
загрузка...
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2018. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.