Женщина по поддельным документам пыталась вывезти за границу мальчика

КИЕВ. 19 августа. УНН. Пограничники задержали женщину, которая по поддельным документам пыталась вывезти за границу 11-летнего мальчика. Об этом сообщает отдел коммуникации Государственной пограничной службы Украины, передает УНН.

"Наша 35-летняя соотечественница направлялась с мальчиком 2007 года рождения в соседнюю страну через пункт пропуска "Тиса" на украинско-венгерской границе. В ходе проверки документов выяснилось, что разрешение отца на вывоз ребенка за границу, выданное Генеральным консульством Украины в Барселоне - поддельное. Ведь на момент выдачи согласия отец находился на территории Украины и за ее пределы никогда не выезжал", - говорится в сообщении.

Как отмечается, об обнаружении признаков уголовного правонарушения по ст.358 (подделка документов, печатей, штампов и бланков, их сбыт, использование поддельных документов) проинформировано представителей Национальной полиции. Женщина вместе с ребенком вынуждена была остаться на территории Украины.

Напомним, женщина, проживающая в Хмельницком, решила подзаработать на своих двоих детях и сдать их в аренду за 15 тысяч гривен для попрошайничества.