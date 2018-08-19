Регистрация | Вход |
USD: 27,46 -0,2815  EUR: 33,86 -0,6551 
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Осведомленность граждан объединяет страну
воскресенье, 19 августа 2018 16:56
Получить тестовый доступ
Эксклюзивные новости
Единое авиапространство с ЕС: МИД не согласовало документы
Единое авиапространство с ЕС: МИД не согласовало документы
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Криминал и ЧП
Вернуться к списку RSS Архив
10665
Версия для печати

Киев после ливня убирает почти 100 единиц техники

Киев после ливня убирает почти 100 единиц техники

КИЕВ. 19 августа. УНН. После ночной непогоды на столичных улицах работает 91 единица спецтехники "Киевавтодора", а также 178 работников предприятия привлечены к ручной уборки. Как сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации, об этом заявил руководитель "Киевавтодора" Александр Густелев, передает УНН.

"119 работников предприятия и 79 единиц спецтехники ночью боролись с последствиями непогоды. К сожалению, интенсивный ливень, град и шквальный ветер, которые смывали почву, песок, а также большое количество мусора от торговых площадок, привели к подтоплению некоторых участков улично-дорожной сети, в частности на улицах Эспланадной, Бассейной, Антоновича", - сказал Густелев.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В центре Киева провалился асфальт после дождя

Он также подчеркнул, что в течение 30 минут подтопления на улице Эспланадной городские службы ликвидировали. По состоянию на 6:00 утра проезжая часть Эспланадной была полностью очищена от грунта, ила, камней, песка, которые "принесло" на улице Бассейную и Эспланадную из улиц Мечникова, Шелковичной, Госпитальной, Рогнединской, бульвара Леси Украинки.

В настоящее время продолжаются работы по очистке тротуаров на этих улицах.

По словам Густелева, самая сложная ситуация на улице Антоновича, где в результате непогоды разрушены участок проезжей части.

"На Антоновича на заказ "Киевтепленерго" ведутся работы по прокладке тепловой сети. По предварительным выводам, в связи с проведением работ с нарушением технологии, при интенсивных осадках в ночь с 18 на 19 августа состоялся значительный выброс грунтовых масс на проезжую часть. А это привело к закупориванию дождеприемных колодцев и значительно увеличило поверхностный сток на дороге. Значительные массы дождевой воды через открытые котлованы пошли на проезжую часть. Следствием этого стало разрушение конструктивных слоев дорожной одежды на участке от вул.Физкультурнои к Жилянской. Сейчас дорожники устраняют последствия этой ситуации", - отметил Густелев.

Он также сообщил, что в понедельник, 20 августа, специальная комиссия обследует русло реки Лыбидь от места впадения в Днепр, а также участков открытых и закрытых русел.

Напомним, сегодня в столице ожидаются дожди и гроза, местные власти предупреждают о возможных подтоплениях.

Источник: УНН
Теги: Киев, подтопление
Вернуться к списку
Подписывайтесь на паблик-чат УНН в Viber и канал новостей в Telegram
Загрузка...
Погода, Новости, загрузка...
загрузка...
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2018. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.