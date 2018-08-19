Киев после ливня убирает почти 100 единиц техники

КИЕВ. 19 августа. УНН. После ночной непогоды на столичных улицах работает 91 единица спецтехники "Киевавтодора", а также 178 работников предприятия привлечены к ручной уборки. Как сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации, об этом заявил руководитель "Киевавтодора" Александр Густелев, передает УНН.

"119 работников предприятия и 79 единиц спецтехники ночью боролись с последствиями непогоды. К сожалению, интенсивный ливень, град и шквальный ветер, которые смывали почву, песок, а также большое количество мусора от торговых площадок, привели к подтоплению некоторых участков улично-дорожной сети, в частности на улицах Эспланадной, Бассейной, Антоновича", - сказал Густелев.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В центре Киева провалился асфальт после дождя

Он также подчеркнул, что в течение 30 минут подтопления на улице Эспланадной городские службы ликвидировали. По состоянию на 6:00 утра проезжая часть Эспланадной была полностью очищена от грунта, ила, камней, песка, которые "принесло" на улице Бассейную и Эспланадную из улиц Мечникова, Шелковичной, Госпитальной, Рогнединской, бульвара Леси Украинки.

В настоящее время продолжаются работы по очистке тротуаров на этих улицах.

По словам Густелева, самая сложная ситуация на улице Антоновича, где в результате непогоды разрушены участок проезжей части.

"На Антоновича на заказ "Киевтепленерго" ведутся работы по прокладке тепловой сети. По предварительным выводам, в связи с проведением работ с нарушением технологии, при интенсивных осадках в ночь с 18 на 19 августа состоялся значительный выброс грунтовых масс на проезжую часть. А это привело к закупориванию дождеприемных колодцев и значительно увеличило поверхностный сток на дороге. Значительные массы дождевой воды через открытые котлованы пошли на проезжую часть. Следствием этого стало разрушение конструктивных слоев дорожной одежды на участке от вул.Физкультурнои к Жилянской. Сейчас дорожники устраняют последствия этой ситуации", - отметил Густелев.

Он также сообщил, что в понедельник, 20 августа, специальная комиссия обследует русло реки Лыбидь от места впадения в Днепр, а также участков открытых и закрытых русел.

Напомним, сегодня в столице ожидаются дожди и гроза, местные власти предупреждают о возможных подтоплениях.