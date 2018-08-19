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Иностранец пытался перевезти через границу старинные монеты

Иностранец пытался перевезти через границу старинные монеты

КИЕВ. 19 августа. УНН. Гражданин Молдовы пытался переместить через границу старинные монеты 19 века. Об этом сообщает пресс-служба ГПСУ, передает УНН.

"В пункте пропуска "Кучурган-авто" на личные вещи гражданина Молдовы сработала служебная собака. В ходе совместного с сотрудниками фискальной службы досмотра легкового французской регистрации, пограничники Белгород-Днестровского отряда обнаружили 6 старинных монет 1866, 1862, 1853, 1854 и 1856 выпуска. Впоследствии военнослужащие обнаружили и то, что "вынюхал" служебный пес - четыре пакета, предварительно, с марихуаной и экстази", - говорится в сообщении.

Наркотические вещества и монеты изъяли для проведения экспертизы и последующего принятия правового решения.

Кроме того, в Одесском аэропорту во время оформления пассажиров из Вильнюса пограничники Одесского отряда совместно с работниками ГФС обнаружили двух гражданок Литвы 1985 и 1991 года рождения. Среди личных вещей "путешественниц" правоохранители обнаружили три пакетика с кокаином и таблетки "амфетамина".

Наркотики переданы сотрудниками ГФС. В управление СБУ в Одесской области направлено сообщение о событии.

Как сообщал УНН, женщина по поддельным документам пыталась вывезти за границу мальчика.

Источник: УНН
Теги: пограничники
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