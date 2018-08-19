Иностранец пытался перевезти через границу старинные монеты

КИЕВ. 19 августа. УНН. Гражданин Молдовы пытался переместить через границу старинные монеты 19 века. Об этом сообщает пресс-служба ГПСУ, передает УНН.

"В пункте пропуска "Кучурган-авто" на личные вещи гражданина Молдовы сработала служебная собака. В ходе совместного с сотрудниками фискальной службы досмотра легкового французской регистрации, пограничники Белгород-Днестровского отряда обнаружили 6 старинных монет 1866, 1862, 1853, 1854 и 1856 выпуска. Впоследствии военнослужащие обнаружили и то, что "вынюхал" служебный пес - четыре пакета, предварительно, с марихуаной и экстази", - говорится в сообщении.

Наркотические вещества и монеты изъяли для проведения экспертизы и последующего принятия правового решения.

Кроме того, в Одесском аэропорту во время оформления пассажиров из Вильнюса пограничники Одесского отряда совместно с работниками ГФС обнаружили двух гражданок Литвы 1985 и 1991 года рождения. Среди личных вещей "путешественниц" правоохранители обнаружили три пакетика с кокаином и таблетки "амфетамина".

Наркотики переданы сотрудниками ГФС. В управление СБУ в Одесской области направлено сообщение о событии.

Как сообщал УНН, женщина по поддельным документам пыталась вывезти за границу мальчика.