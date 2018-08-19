В Генуе завершили спасательную операцию: количество жертв увеличилось до 43 человек

КИЕВ. 19 августа. УНН. В итальянской Генуи завершилась операция по поиску пропавших безвести на месте обрушения автомобильного моста, количество жертв увеличилось до 43 человек. Об этом сообщает Reuters, передает УНН.

"Операция по поиску тех, кто пропал безвести после обвала автомобильного моста в итальянском портовом городе Генуя, завершилась, после того как были найдены последние три тела, что увеличило официальное количество жертв до 43 человек", - говорится в сообщении.

Как сообщается, три тела были извлечены из автомобиля, разбитого под бетонной плитой. По данным местных властей, двеять человек все еще находятся в больнице, четверо из них в критическом состоянии.

Спасатели остаются на месте события для обеспечения безопасности и помогают проводить расследования причин катастрофы.

Как сообщал УНН, 14 августа в Генуе на севере Италии обрушился длинный пролет моста, по которому проходит скоростная трасса A10 (Генуя - Савона, европейский маршрут Е80). В момент происшествия на нем находились более 30 легковых автомобилей и три грузовика.

Префектура города Генуя информировала Генеральное консульство Украины в Милане об отсутствии граждан Украины среди погибших в результате обрушения моста Моранди, произошедшего 14 августа, но сообщила, что двое украинцев пострадали.