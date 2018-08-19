В Санкт-Петербурге провели пикет за освобождение Сенцова

КИЕВ. 19 августа. УНН. В субботу на Невском проспекте Санкт-Петербурга 10 человек с флагами Украины провели пикет с требованием к российским властям освободить режиссера Олега Сенцова. Соответствующие фотографии события на странице в Facebook распространило сообщество "Солидарность Санкт-Петербурга", передает УНН.

Участники мероприятия держали плакаты "Спасти Сенцова - значит освободить украинских заложников из "Списка Сенцова", "Путин, достаточно добывать для России Геростратова славу!" и тому подобные.

Напомним, сестра режиссера сообщила, что украинский режиссер политзаключенный в России Олег Сенцов теряет надежду и больше не верит, что после почти ста дней голодания в российской тюрьме его освободят.

Олег Сенцов находится в исправительной колонии в городе Лабытнанги за полярным кругом на севере России. 14 мая он объявил бессрочную голодовку с требованием освободить всех украинских политзаключенных, находящихся в России и Крыму.

Сенцов был осужден российским судом к 20 годам лишения свободы 25 августа 2015 года по обвинению в подготовке терактов в Крыму. Правозащитный центр "Мемориал" в России внес Сенцова в список политзаключенных.