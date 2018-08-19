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Роналду сломал нос вратарю в дебютной игре за "Ювентус" в Серии А

Роналду сломал нос вратарю в дебютной игре за "Ювентус" в Серии А

КИЕВ. 19 августа. УНН. Туринский "Ювентус" одержал победу над "Кьево" в матче первого тура нового сезона итальянской Серии А, сообщает УНН со ссылкой на сайты команд.

В дебютной встречи на 3-й минуте Сами Хедира вывел действующего чемпиона вперед. В конце первого тайма Мариуш Стемпиньски сравнял счет, а на 56-й минуте Джаккерини забил второй гол "Кьево", реализовав пенальти. На 75-й минуте "Ювентус" отыгрался благодаря автоголу Матти Бани. В компенсированное арбитром время Бернардески принес "старой синьоре" выигрыш.

Примечательно, что весь поединок на поле провел звездный новичок "Ювентуса" Криштиану Роналду, который принял участие в неприятной ситуации на последних минутах встречи. Португалец вступил в верховую борьбу за мяч, столкнувшись с вратарем соперников Стефано Соррентино. Игрок "Кьево" потерял сознание, а после матча был доставлен в больницу, где ему был диагностировали перелом носа и подозрение на черепно-мозговую травму.

Напомним, что Роналду забивал один гол за тувинцев в рамках товарищеской встречи.

Источник: УНН
Теги: футбол
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