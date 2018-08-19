На Запорожье утонул трехлетний мальчик

КИЕВ. 19 августа. УНН. В городе Энергодар Запорожской области в местном канале утонул 3-летний мальчик, которого отец на короткое время оставил без присмотра. Об этом сообщает пресс-служба ГУ ГСЧС в Запорожской области, передает УНН.

"18 августа в 19:00 от дежурного Национальной полиции поступила информация о гибели ребенка на воде. Событие произошло в акватории прогулочного канала в городе Энергодар", - говорится в сообщении.

Как выяснилось в ходе предварительного расследования, 35-летний отец с 3-летним сыном катались на катамаране. После этого мужчина причалил к берегу и ненадолго отошел, оставив ребенка одного. Когда отец вернулся, то мальчика не нашел. Через некоторое время ребенка без признаков жизни обнаружили на расстоянии 10 м от берега. Тело мальчика изъяли из воды и передали для проведения судмедэкспертизы.

Напомним, 13 августа в 5:00 в районе базы отдыха "Жемчуг" в городе Приморск Запорожской области трех мужчин унесло в море.