Наводнения в Индии: количество жертв возросло до 320 человек

КИЕВ. 19 августа. УНН. Количество жертв масшабных наводнений в штате Керала на юго-западе Индии увеличилось до 370 человек, передает УНН со ссылкой на AFP.

Как сообщается, количество жертв наводнений в штате Керала с 29 мая, начала сезона муссонов, составило 370 человек.

Отмечается, что 46 из них были найдены мертвыми только за последние 24 часа.

Из-за наводнений были эвакуированы в лагеря около 725 тысяч человек.

Наводнение в Индии называют худшим за последнее столетие. Спасатели не исключают, что количество жертв возрастет, когда они доберутся к районам, которые оказались полностью под водой.

Напомним, в Индии из-за проливных дождей ввели режим ЧС.