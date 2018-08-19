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Воскресенье, 19 августа 2018, 16:25 • Ирина Матюшенко • 2265
Наводнения в Индии: количество жертв возросло до 320 человек
КИЕВ. 19 августа. УНН. Количество жертв масшабных наводнений в штате Керала на юго-западе Индии увеличилось до 370 человек, передает УНН со ссылкой на AFP.
Как сообщается, количество жертв наводнений в штате Керала с 29 мая, начала сезона муссонов, составило 370 человек.
Отмечается, что 46 из них были найдены мертвыми только за последние 24 часа.
Из-за наводнений были эвакуированы в лагеря около 725 тысяч человек.
Наводнение в Индии называют худшим за последнее столетие. Спасатели не исключают, что количество жертв возрастет, когда они доберутся к районам, которые оказались полностью под водой.
Напомним, в Индии из-за проливных дождей ввели режим ЧС.
Источник: УНН