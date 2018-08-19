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Воскресенье, 19 августа 2018, 17:40 • Евгений Демьянов • 5130
Смертник подорвал себя в учебном заведении на востоке Афганистана
КИЕВ. 19 августа. УНН. Взрыв прогремел в городе Джелалабад на востоке Афганистана. Как сообщает ТАСС, атаку в медресе (мусульманская духовная семинария) совершил террорист-смертник, передает УНН.
На момент взрыва в учебном заведении никого не было. Прибывшие на место происшествия сотрудники сил безопасности в ходе спецоперации задержали еще четырех боевиков вблизи медресе.
Информации о жертвах и пострадавших среди мирного населения не поступало. Ни одна из действующих на территории страны террористических группировок пока не взяла на себя ответственность за инцидент.
Напомним, в афганском Кабуле произошел взрыв в академии Mawoud Academy, в результате чего погибли 25 человек и 35 получили ранения.
Источник: УНН