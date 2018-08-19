Регистрация | Вход |
USD: 27,46 -0,2815  EUR: 33,86 -0,6551 
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Осведомленность граждан объединяет страну
воскресенье, 19 августа 2018 21:08
Получить тестовый доступ
Эксклюзивные новости
Единое авиапространство с ЕС: МИД не согласовало документы
Единое авиапространство с ЕС: МИД не согласовало документы
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Новости Мира
Вернуться к списку RSS Архив
5130
Версия для печати

Смертник подорвал себя в учебном заведении на востоке Афганистана

Смертник подорвал себя в учебном заведении на востоке Афганистана

КИЕВ. 19 августа. УНН. Взрыв прогремел в городе Джелалабад на востоке Афганистана. Как сообщает ТАСС, атаку в медресе (мусульманская духовная семинария) совершил террорист-смертник, передает УНН.

На момент взрыва в учебном заведении никого не было. Прибывшие на место происшествия сотрудники сил безопасности в ходе спецоперации задержали еще четырех боевиков вблизи медресе.

Информации о жертвах и пострадавших среди мирного населения не поступало. Ни одна из действующих на территории страны террористических группировок пока не взяла на себя ответственность за инцидент.

Напомним, в афганском Кабуле произошел взрыв в академии Mawoud Academy, в результате чего погибли 25 человек и 35 получили ранения.

Источник: УНН
Теги: Афганистан
Вернуться к списку
Подписывайтесь на паблик-чат УНН в Viber и канал новостей в Telegram
Загрузка...
Погода, Новости, загрузка...
загрузка...
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2018. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.