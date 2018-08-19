Авто патрульных в Сумах отбросило на тротуар после ДТП: пострадали пять человек

КИЕВ. 19 августа. УНН. Сегодня днем ​​в Сумах в результате столкновения полицейского автомобиля, которое ехало по вызову, с иномаркой получили телесные повреждения четверо прохожих и женщина-полицейский. Об этом сообщили УНН в полиции Сумской области.

"Вызов о ДТП поступил сегодня в 14:49 о том, что в Сумах на перекрестке улиц Петропавловская и Перекопская столкнулись служебный автомобиль патрульной полиции и иномарка", - сказали в полиции.

Как сообщили правоохранители, патрульный автомобиль ехал на вызов с включенной световой и специальной звуковой сигнализацией.

В результате столкновения служебный автомобиль отбросило на тротуар, где как раз были люди.

"В настоящее время известно, что в результате ДТП пять человек пострадали. В том числе - женщина-полицейский, которую спасателям пришлось вырезать из искореженного автомобиля", - отметили в полиции.

Все раненые госпитализированы.

Сумская полиция обращается к свидетелям происшествия и водителей, которые зафиксировали инцидент на видеорегистраторы, дать показания.

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