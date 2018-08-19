ДТП с украинцами в ​​Польше: водителя допросили и предъявили обвинение

КИЕВ. 19 августа. УНН. Прокуратура в Перемышле допросила водителя украинского автобуса, который попал в ДТП в Польше, и выдвинула обвинения. Мужчина свою вину не признал, передает УНН со ссылкой на Польское радио.

Как сообщила заместитель окружного прокурора Беата Стажецкая-Скшипец, 42-летнего мужчину в воскресенье 19 августа допросили в качестве подозреваемого и предъявили ему обвинения. Мужчина не признал своей вины и дал объяснения.

По ее словам, подозреваемый рассказал, что дорога была тяжелой, а он не был ознакомлен с этим маршрутом. Он убеждал, что когда увидел знак с предупреждением про серпантины, ехал со скоростью 50-60 километров в час, а знака об ограничении скорости до 30 км/ч не заметил.

Б.Стажецкая-Скшипец добавила, что судебный эксперт в области дорожного движения определил, что водитель ехал со скоростью, значительно превышающей разрешенную в этом месте. По предварительным данным, это было 75 км/ч.

Допрос подозреваемого гражданина Украины продолжался более 4 часов. В слушании участвовал переводчик. Прокуратура будет ходатайствовать о его аресте на три месяца.

Напомним, экскурсионный автобус, перевозивший в том числе детей из Украины в Австрию, упал со склона в Подкарпатском воеводстве на юго-востоке Польши.

Польская полиция подтвердила, что среди погибших и раненых в результате ДТП есть украинцы. На место выехал украинский консул.

Водитель украинского автобуса был задержан.