Гол украинца принес "Дуйсбурге" победу в матче Кубка Германии

КИЕВ. 19 августа. УНН. В Германии стартовал розыгрыш очередного Кубка страны по футболу рядом поединков первого раунда, сообщает УНН со ссылкой на сайт соревнований.

Украинский форвард Борис Тащи помог “Дуйсбурге” в гостях нанести поражение “Дассендорфу” 1:0. Единственное взятие ворот в активе именно украинском на 23 минуте.

Кроме того, по итогам встречи Тащи был признан лучшим игроком данной встречи и получил специальную награду.

Добавим, что путевки во второй этап Кубка также получили “Вердер”, “Бавария”, “Хоффенхайм”, “Рьодзингаузен”, “Ульм”, “Вольфсбург”, “Нюрнберг”, “Байер”, “Зандхаузен”, “Гамбург”, “Майнц”, “Ганза”.