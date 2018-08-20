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Месси отличился шеститысячный голом "Барселоны" в испанской Примере

Месси отличился шеститысячный голом "Барселоны" в испанской Примере

КИЕВ. 19 августа. УНН. Каталонская “Барселона” прошла рубеж в 6 тыс. забитых голов в истории проведения испанской Примеры, сообщает УНН со ссылкой на сайт “блаугранос”.

В матче с “Алавесом” на 64-й минуте Лионель Месси заработал штрафной, который сам и реализовал. Данное заключение и стало 6000-м.

Сам Месси отмечался ранее и 5000-м взятием ворот “Барселоны” в рамках лучшего чемпионата Испании по футболу.

Кроме того, аргентинец забил 463 мяча клуба в промежутке с 5000-го по 6000-ни гола.

Примечательно, что впереди каталонцев в Примере лишь их принципиальный соперник “Реал”. “Сливочные” забили 6041 мяч, сыграв при этом 2800 поединков.

Напомним, что “Барса” получила уверен выигрыш во встрече первого тура Примеры.

Источник: УНН
Теги: спорт
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