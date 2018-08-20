Советник Трампа ответил на вопрос о наемниках США в Афганистане

КИЕВ. 19 августа. УНН. По словам советника президента США по национальной безопасности Джона Болтона, в администрации главы государства идет обсуждение возможности использования контрактников частных военных компаний для операций США в Афганистане, передает УНН со ссылкой на ABC News.

"В этом вопросе всегда много дискуссий… Я всегда открыт для новых идей, но я не буду комментировать, что я по этому поводу думаю. В конечном итоге это будет решение президента", - сказал Болтон.

Таким образом Болтон ответил на вопрос о своем отношении к предложению об использовании наемников для совершения операций в Афганистане.

Напомним, президент США Дональд Трамп рассматривает возможность замены американских военнослужащих в Афганистане на сотрудников частной военной компании Blackwater, которая принадлежит Эрику Принcу. По данным его источников, Трамп разочарован отсутствием значительного прогресса в реализации нынешней стратегии США в Афганистане. Он всерьез заинтересовался идеей Принса, который предлагает заменить американских военнослужащих в этой стране частными наемниками из Blackwater, отмечает канал. Предполагается, что они будут подчиняться специально предназначенном представителю США по Афганистану, который будет отчитываться непосредственно президенту.

По данным NBC, многие члены Совета национальной безопасности при Белом доме выступают против этого плана. Также с ним не согласны министр обороны США Джеймс Мэттис и госсекретарь Майкл Помпео. Однако, если Трамп начнет активно поддерживать эту идею, план размещения в Афганистане частных наемников может быстро вступить официального рассмотрение Пентагона, отмечает телеканал.