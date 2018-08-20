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В Брюсселе Femen провело акцию против условий содержания детей мигрантов

В Брюсселе Femen провело акцию против условий содержания детей мигрантов

КИЕВ. 20 августа. УНН. В Брюсселе две активистки движения Femen вышли на цветочный ковер на площади Гран-Плас в знак протеста против содержания детей иммигрантов в закрытом центре. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Le Soir.

Активистки вышли топлесс, одетые только в черное белье и черные ботинки. Они держали в руках плакат с надписью против перемещения детей. Кроме того, на их спине и груди было написано: “Позор Бельгии”. Полицейские задержали их, но затем освободили.

В субботу, 11 августа, вступил в силу указ, который позволяет запирать семьи мигрантов в специальном центре для дальнейшей высылки. Речь идет о специальном закрытом центре в провинции Фламандский Брабант. Как отмечает Le Soir, от такой практики Бельгия отказалась в 2009 году после осуждения со стороны Европейского суда по правам человека.

Верховый комиссар ООН по делам беженцев Вероник Роберт призвал бельгийские власти не запирать детей вместе со своими родителями. “Дети, особенно те, кто прибывает в другую страну в поисках международной защиты, крайне уязвимы и нуждаются в особой заботе. Мы должны относиться к ним прежде всего как к детям, а не как к нежелательным иностранцам”, — сказал он. По его словам, подобное задержание, даже на короткое время, может оказать губительное воздействие на физическое, эмоциональное и психологическое развитие ребенка.

Напомним, одна из основательниц феминистского движения Femen Оксана Шачко покончила с собой в Париже.

Источник: УНН
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