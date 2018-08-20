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"Аякс" вырвал победу в чемпионате Нидерландов перед матчем с "Динамо"

"Аякс" вырвал победу в чемпионате Нидерландов перед матчем с "Динамо"

КИЕВ. 20 августа. УНН. Будущий соперник киевского “Динамо” в раунде плей-офф квалификации Лиги чемпионов “Аякс” провел поединок второго тура чемпионата Нидерландов, сообщает УНН.

В гостевой баталии с “Венло” подопечные Тен Хага имели практически тотальное преимущество — 72 процента владения мячом, 18 против 9 ударов в соперников, 663 передачи против 250 у команды “Венло”. Однако забить “Аяксу” удалось лишь на 88 минуте. После видеоповтора арбитр принял решение назначить пенальти за фол на опытном нападающему Хунтелару. Тадич реализовал стандарт ударом по центру — 1:0.

Примечательно, что в первом тайме “Венло” забил гол, который отменили из-за нарушения правил футболиста в атаке.

Заметим, что матч “Аякс” — “Динамо” пройдет в Нидерландах 22 августа в 22:00.

Источник: УНН
Теги: спорт
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