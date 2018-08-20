Советник Трампа обвинил экс-главу ЦРУ в политизации разведки

КИЕВ. 20 августа. УНН. Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон сказал, что бывший директор ЦРУ Джон Бреннан не смог сохранять дистанцию ​​между политикой и разведкой. Об этом он заявил в интервью телеканалу ABC на программе This Week, информирует УНН.

“Сотрудники разведки, которые ушли из правительства, должны сохранять границу между разведкой и политикой. Я не думаю, что Бреннан не следовал этому принципу, и он использовал секретную информацию, и это можно установить. И я полагаю, это серьезная проблема”, — сказал Болтон.

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Ведущая задала вопрос, использовал ли Бреннан “политизированные разведданные”, чтобы выступать с критикой в отношении американского лидера Дональда Трампа.

“Нет, — сказал Болтон. — Но я думаю, что есть некая черта, которую возможно пересечь”. Советник Трампа отметил, что Бреннан и другие представители администрации бывшего президента Барака Обамы использовали разведку в политических целях. “Я думаю, что это тоже очень опасно”, — заметил советник Трампам документам, потому что он использовал их против его администрации. По мнению Трампа, Бреннан “сеял вокруг хаос”.

Напомним, пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс заявила, что президент отозвал у Бреннана доступ к секретной информации. Она отметила, что Дональд Трамп пошел на этот шаг, чтобы предотвратить утечку такого рода данных. Кроме того, по ее словам, президент рассматривает возможность лишить допуска еще одного бывшего главу ЦРУ Майкла Хайдена, экс-руководителя ФБР Джеймса Коми, экс-помощника Обамы по национальной безопасности Сюзан Райс, бывшего главы Национальной разведки Джеймс Клэппер, бывшего заместителя директора ЦРУ Эндрю Маккейба и экс-генпрокурора Салли Йейтс.