Одесская теннисистка пробилась в основную сетку турнира WTA в США

КИЕВ. 20 августа. УНН. Украинская теннисистка Даяна Ястремская успешно преодолела квалификацию на крупном турнире WTA Premier с призовым фондом 799 тыс. долл. — “Connecticut Open”, стартовавший в Нью-Хейвене (США) информирует УНН со ссылкой на Теннисный портал Украины.

В финале отборочного турнира 18-летняя одесситка за 2 часа 3 минуты обыграла экс-седьмую ракетку мира, которая сейчас занимает в рейтинге 45-е место, Бенчич из Швейцарии (5) — 7:6 (5), 7:6 (3 ). На счету Украинский 8 эйсов и 8 двойных ошибок.

Таким образом, Ястремская взяла в Бенчич реванш за поражение в финале крупного турнира ITF в Санкт-Петербурге в 2017 году.

Отметим, что в квалификации турнира в Нью-Хейвене одесситка обыграла сразу трех теннисисток топ-100: Перу (95), Линнетт (60) и Бенчич (45).