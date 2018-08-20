Регистрация | Вход |
USD: 27,46 -0,2815  EUR: 33,86 -0,6551 
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Осведомленность граждан объединяет страну
понедельник, 20 августа 2018 09:36
Получить тестовый доступ
Эксклюзивные новости
Единое авиапространство с ЕС: МИД не согласовало документы
Единое авиапространство с ЕС: МИД не согласовало документы
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Новости Мира
Вернуться к списку RSS Архив
7530
Версия для печати

Кабмин Испании на следующей неделе запустит процедуру для эксгумации Франко

Кабмин Испании на следующей неделе запустит процедуру для эксгумации Франко

КИЕВ. 20 августа. УНН. Правительство Испании планирует на следующей неделе запустить процедуру, необходимую для переноса останков диктатора Франсиско Франко из гробницы в монументальном комплексе “Долина павших” у Мадрида. Об этом сообщил в воскресенье агентство EFE со ссылкой на источники в Кабмине, передает УНН.

По информации агентства, 24 августа состоится первое после каникул заседание Совета министров Испании. Ожидается, что правительство начнет процедуру, которая необходима для реализации переноса останков. Данных о том, когда конкретно может произойти эксгумация Франко, пока нет.

Власти королевства заявили о намерении перенести останки Франсиско Франко в июне текущего года. Предыдущее правительство Мариано Рахоя, который представлял консервативную Народную партию, отказалось переносить захоронение, несмотря на парламентскую резолюцию, призывающую к такому шагу. Парламент принял её в мае 2017 года по инициативе социалистов.

Франсиско Франко руководил Испанией с 1939 по 1975 год. Каудильо (исп. Caudillo de España por la gracia de Dios - председатель Испании милостью Божьей), который пришел к власти после победы антиреспубликанских сил в гражданской войне 1936-1939 гг., Умер в возрасте 82 лет в мадридской больнице от сердечного приступа. Комплекс, в котором похоронен диктатор, начали строить в 1940 году по приказу самого диктатора монумент памяти всех погибших в гражданской войне. Строительство Долины павших велось силами заключенных и было завершено в 1958 году.

Источник: УНН
Теги: Испания
Вернуться к списку
Подписывайтесь на паблик-чат УНН в Viber и канал новостей в Telegram
Загрузка...
Погода, Новости, загрузка...
загрузка...
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2018. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.