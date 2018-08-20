Кабмин Испании на следующей неделе запустит процедуру для эксгумации Франко
КИЕВ. 20 августа. УНН. Правительство Испании планирует на следующей неделе запустить процедуру, необходимую для переноса останков диктатора Франсиско Франко из гробницы в монументальном комплексе “Долина павших” у Мадрида. Об этом сообщил в воскресенье агентство EFE со ссылкой на источники в Кабмине, передает УНН.
По информации агентства, 24 августа состоится первое после каникул заседание Совета министров Испании. Ожидается, что правительство начнет процедуру, которая необходима для реализации переноса останков. Данных о том, когда конкретно может произойти эксгумация Франко, пока нет.
Власти королевства заявили о намерении перенести останки Франсиско Франко в июне текущего года. Предыдущее правительство Мариано Рахоя, который представлял консервативную Народную партию, отказалось переносить захоронение, несмотря на парламентскую резолюцию, призывающую к такому шагу. Парламент принял её в мае 2017 года по инициативе социалистов.
Франсиско Франко руководил Испанией с 1939 по 1975 год. Каудильо (исп. Caudillo de España por la gracia de Dios - председатель Испании милостью Божьей), который пришел к власти после победы антиреспубликанских сил в гражданской войне 1936-1939 гг., Умер в возрасте 82 лет в мадридской больнице от сердечного приступа. Комплекс, в котором похоронен диктатор, начали строить в 1940 году по приказу самого диктатора монумент памяти всех погибших в гражданской войне. Строительство Долины павших велось силами заключенных и было завершено в 1958 году.