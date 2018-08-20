"Мариуполь" после вылета из Лиги Европы уступил "Ворскле"

КИЕВ. 20 августа. УНН. Противостоянием “Ворскла” — “Мариуполь” закончился пятый тур Украинской Премьер-лиги, передает корреспондент УНН.

В середине тайма команды обменялись взятием ворот. Подача с правой бровки Полегенько завершилась голом головой Руслана Фомина. Однако полтавчане ответили голом, который стал украшением всего 5-го тура — Владислав Кулач в падении через себя почти с линии штрафной огорчил Худжамова.

А решающий мяч забил футболист приазовского коллектива. Однако в ворота полтавчан. Кобахидзе прострелил на дальнюю штангу, а Полегенько срезал игровой снаряд в собственную сетку — 2:1.

Добавим, что “Ворскла” имеет две победы и с 6 баллами занимает 7-й ступень, а “Мариуполь” с 3-мя очками находится на предпоследней 11-й строчке.