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Обидчица Свитолиной получила титул победительницы на соревнованиях у Цинциннати

Обидчица Свитолиной получила титул победительницы на соревнованиях у Цинциннати

КИЕВ. 20 августа. УНН. Голландская теннисистка Бертенс без поражений завершила турнир категории WTA Premier 5 у Цинциннати, сообщает УНН со ссылкой на сайт WTA.

В заключительном противостоянии уроженка Нидерландов обыграла первую ракетку мира Симону Халеп с Румынии — 2:6, 7:6 (6), 6:2.

За 2 часа 5 минут 26-летняя голландка, что занимает семнадцатое место в рейтинге WTA, четыре раза принимала подачу соперницы, сделала 5 эйсов и 1 двойную ошибку. Первая ракетка мира, 26-летняя Халеп, сделала 4 брейка и 2 эйса, трижды ошибившись при подаче.

Примечательно, что Бертенс выиграла шестой титул в карьере в одиночном разряде, и второй в этом году, ранее она праздновала победу на турнире в Чарльстоне.

Напомним, что в 1/4 финала Бертенс обыграла Свитолину, а Халеп выбила Лесю Цуренко.

Источник: УНН
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