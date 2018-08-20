Регистрация | Вход |
USD: 27,46 -0,2815  EUR: 33,86 -0,6551 
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Осведомленность граждан объединяет страну
понедельник, 20 августа 2018 09:36
Получить тестовый доступ
Эксклюзивные новости
Единое авиапространство с ЕС: МИД не согласовало документы
Единое авиапространство с ЕС: МИД не согласовало документы
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Вернуться к списку RSS Архив
6750
Версия для печати

Греция вышла из программы международной помощи

Греция вышла из программы международной помощи

КИЕВ. 20 августа. УНН. Греция успешно завершила третью программу внешней макрофинансовой помощи и вышла из-под внешнего управления иностранных кредиторов, под которым она находилась с 2010 года. Об этом говорится в распространенном в понедельник заявлении Европейского стабилизационного механизма (ESM) - Стабфонда зоны евро, передает УНН со ссылкой на ТАСС.

“Греция официально завершила свою трехлетнюю программу макрофинансовой помощи, предоставленной ESM, сделав успешный выход, — говорится в заявлении. — Сегодня мы можем уверенно завершить программу ESM без запуска новых дополнительных программ спасения, поскольку впервые с начала 2010 года Греция может стоять на своих ногах”.

В документе подчеркивается, что “это стало возможным благодаря чрезвычайным усилиям греческого народа, отличного сотрудничества с нынешним греческим правительством и поддержке европейских партнеров через кредиты и облегчение задолженности”.

Напомним, программа внешней помощи Греции от ЕС стартовала в 2010 году. За это время страны еврозоны приняли три различных трехлетних плана кредитной поддержки в ответ на жесткие меры бюджетной дисциплины. Первые два из них не были доведены до расчетного завершения, на их базе создавались новые.

Третья кредитная программа объемом более 80 млрд евро была утверждена странами зоны евро в августе 2015 году на условиях принятия властями Греции новых жестких мер по сокращению пенсий, снижение социальных выплат и приватизации госсобственности. Эта программа завершилась в этот понедельник.

ESM выделил в рамках третьей программы 61,9 евро млрд в течение трех лет на макроэкономическую помощь и рекапитализацию греческих банков. Еще 24,1 млрд евро, которые были доступны Афинам по этой программе, не пригодились, отметили в фонде.

Напомним, международное рейтинговое агентство Standard and Poor’s повысило кредитный рейтинг Греции с уровня B до B +. По данным S & P, позитивный прогноз рейтинга отражает улучшенный баланс рисков кредитоспособности страны при том, что государственный долг Греции остается высоким.

Источник: УНН
Теги: ЕС, кредит, Греция, помощь
Вернуться к списку
Подписывайтесь на паблик-чат УНН в Viber и канал новостей в Telegram
Загрузка...
Погода, Новости, загрузка...
загрузка...
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2018. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.