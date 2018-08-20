Греция вышла из программы международной помощи

КИЕВ. 20 августа. УНН. Греция успешно завершила третью программу внешней макрофинансовой помощи и вышла из-под внешнего управления иностранных кредиторов, под которым она находилась с 2010 года. Об этом говорится в распространенном в понедельник заявлении Европейского стабилизационного механизма (ESM) - Стабфонда зоны евро, передает УНН со ссылкой на ТАСС.

“Греция официально завершила свою трехлетнюю программу макрофинансовой помощи, предоставленной ESM, сделав успешный выход, — говорится в заявлении. — Сегодня мы можем уверенно завершить программу ESM без запуска новых дополнительных программ спасения, поскольку впервые с начала 2010 года Греция может стоять на своих ногах”.

В документе подчеркивается, что “это стало возможным благодаря чрезвычайным усилиям греческого народа, отличного сотрудничества с нынешним греческим правительством и поддержке европейских партнеров через кредиты и облегчение задолженности”.

Напомним, программа внешней помощи Греции от ЕС стартовала в 2010 году. За это время страны еврозоны приняли три различных трехлетних плана кредитной поддержки в ответ на жесткие меры бюджетной дисциплины. Первые два из них не были доведены до расчетного завершения, на их базе создавались новые.

Третья кредитная программа объемом более 80 млрд евро была утверждена странами зоны евро в августе 2015 году на условиях принятия властями Греции новых жестких мер по сокращению пенсий, снижение социальных выплат и приватизации госсобственности. Эта программа завершилась в этот понедельник.

ESM выделил в рамках третьей программы 61,9 евро млрд в течение трех лет на макроэкономическую помощь и рекапитализацию греческих банков. Еще 24,1 млрд евро, которые были доступны Афинам по этой программе, не пригодились, отметили в фонде.

Напомним, международное рейтинговое агентство Standard and Poor’s повысило кредитный рейтинг Греции с уровня B до B +. По данным S & P, позитивный прогноз рейтинга отражает улучшенный баланс рисков кредитоспособности страны при том, что государственный долг Греции остается высоким.