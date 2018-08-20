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США и Турция переходят к совместному патрулированию в сирийском регионе Манбидж

США и Турция переходят к совместному патрулированию в сирийском регионе Манбидж

КИЕВ. 20 августа. УНН. США и Турция осуществляют переход к совместному патрулированию в сирийском регионе Манбидж. Об этом заявил в воскресенье министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу на церемонии открытия почетного консульства Сербии в Анталье, информирует УНН.

“До сегодняшнего дня мы проводили патрулирования территорий по отдельности, проводились обучения. Перед нами стояла цель приступить к совместному патрулированию, очистить территорию от курдских формирований Силы народной самообороны и обеспечить безопасность Манбиджа. Местным жителям предоставится возможность самим избрать тех, кто будет обеспечивать безопасность региона и руководить им”, — цитирует министра агентство Anadolu.

Чавушоглу также вновь сообщил, что после Манбидж аналогичный план “будет применен и в других сирийских регионах к востоку от реки Евфрат”.

Манбидж протяжении нескольких лет является предметом спора между Анкарой и Вашингтоном. Джозеф Байден будучи вице-президентом США в 2016 году обещал, что все бойцы курдских формирований СНС, которые входят в состав коалиции “Силы демократической Сирии”, покинут этот населенный пункт и перейдут на восточный берег реки Евфрат после освобождения Манбидж от боевиков террористической группировки “Исламское государство”. В Турции считают, что отряды СНС могут взять под свой контроль многокилометровую зону на границе двух стран. “Красная линия” для Анкары — расширение контролируемых курдами территорий. К началу 2018 года курды контролировали 700 из 900 километров сирийско-турецкой границы, что представляло угрозу для юго-востока и востока Турции, которые заселены преимущественно курдами. То есть курдов Сирии, “кровью, тяжким трудом, слезами и потом” получили фактическое (не юридическое) региональное самоуправление в Сирии отделяет от курдов Турции только граница.

Источник: УНН
Теги: США, Сирия, Турция
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