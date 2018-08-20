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На сегодня установлена ​​цена на банковские металлы

На сегодня установлена ​​цена на банковские металлы

КИЕВ. 20 августа. УНН. Национальный банк Украины на 20 августа 2018 установил официальный курс банковских металлов, передает со ссылкой на сайт НБУ.

Национальный банк Украины по состоянию на 20 ноября установил такие цены на банковские металлы:

Золото - 1055.451930;

Серебро - 13.100078;

Платина - 700.525182;

Палладий - 793.808924.

По сравнению с 19 августа курс всех металлов не изменился.

Источник: УНН
Теги: НБУ, драгметаллы
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