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ООС: боевики 20 раз нарушали режим прекращения огня

ООС: боевики 20 раз нарушали режим прекращения огня

КИЕВ. 20серпня. УНН. За прошедшие сутки в районе проведения операции Объединенных сил боевики незаконных вооруженных формирований так называемых “Л/ДНР” 20 раз открывали огонь по позициям наших войск, тяжелое вооружение не применялось. Потерь среди личного состава Объединенных сил за прошедшие сутки нет. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр Операции объединенных сил.

За прошедшие сутки ситуация в районе проведения операции Объединенных сил была напряженной, однако оставалась полностью контролируемой.

Противник 20 раз открывал огонь по позициям наших войск, тяжелое вооружение не применялось.

“Российские оккупационные войска вели прицельный огонь из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, а на отдельных направлениях с вооружения БМП. Вражеские обстрелы осуществлялись по защитниках Крымского, Катериновки, Луганского, Южного, Железного, Зайцевого, Новоселовка Вторая, Гнутово, Павлополь, Лебединского, Водяного, Широкино. Также поблизости Катериновки противник применил вооружения БМП. В течение текущих суток российские оккупационные войска из гранатометов и стрелкового оружия три раза обстреляли позиции украинских защитников в районах населенных пунктов Широкино и Лебединский”, — говорится в сообщении пресс-центра ООС.

Потерь среди личного состава Объединенных сил за прошедшие и этой эпохи нет.

По данным украинской разведки, двое боевиков получили ранения.

Источник: УНН
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