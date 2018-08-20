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Экс-футболист "Ювентуса" и "Бенфики" вошел в тренерский штаб "Карпат"

Экс-футболист "Ювентуса" и "Бенфики" вошел в тренерский штаб "Карпат"

КИЕВ. 20 августа. УНН. Первым помощником главного тренера львовского ФК “Карпаты” Жозе Мораиша стал Димаш Тейшейра — известный в прошлом португальский защитник “Бенфики” и “Ювентуса”, передает УНН.

Тейшейра уже помогал главному наставнику Жозе Мораиш в тренерском штабе английского “Барнсли”.

Также в штабе остались тренер по физической подготовке Павел Сиренко и тренер вратарей Богдан Стронцицкий.

Португальский специалист Тейшейра в качестве футболиста в 1994 году стал игроком лиссабонской “Бенфики”, получил с командой Кубок Португалии. Через два года перебрался в туринский “Ювентус”, с которым дважды становился чемпионом Италии и выигрывал Суперкубок Италии. В 1998 году пробился со “Старой синьоры” в финал Лиги чемпионов, в котором победил “Реал”.

Также выступал в турецком “Фенербахче”, а затем в бельгийском “Стандарде”. В конце карьеры играл за лиссабонский “Спортинг” (выиграл чемпионат и Кубок страны) и марсельский “Олимпик”.

Отметим, что специалист в составе сборной Португалии провел 44 матча, выступал на двух чемпионатах Европы (в 1996 году в Англии и в 2000 году в Бельгии и Нидерландах, где португальцы получили “бронзу”).

Источник: УНН
Теги: спорт
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