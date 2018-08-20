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Мировые цены на нефть упали

Мировые цены на нефть упали

КИЕВ. 20 августа. УНН. Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в октябре в понедельник утром упали в цене до 71,61 доллара за баррель, передает УНН со ссылкой на данные Bloomberg.

По данным издания по состоянию на 7:57, стоимость фьючерсов на нефть марки Brent снизилась на 0,31%.

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При этом цена сентябрьских фьючерсов на нефть марки WTI упала до 65,67 доллара за баррель, потеряв 0,36%.

Напомним, МВФ прогнозирует рост цен на нефть в 2018 году.

Источник: УНН
Теги: нефть
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