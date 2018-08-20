В Киеве пустят автомобили по дороге, где из-за ливня провалился асфальт

КИЕВ. 20 августа. УНН. В понедельник, не позднее 14:00, движение автотранспорта в столице на улице Антоновича, часть которой была разрушена из-за ливня, полностью восстановят. Об этом заявил руководитель КК "Киевавтодор" Александр Густелев, передает УНН со ссылкой на пресс-службу КГГА.

Участок проезжей части улицы Антоновича от улицы Физкультурной до Жилянской был разрушен ночью в результате непогоды. По словам Александра Густелева, на Антоновича ведутся работы по прокладке тепловой сети.

"Значительные массы дождевой воды через открытые котлованы пошли на проезжую часть и разрушили конструктивные слои дорожного покрытия. С второго часа ночи дорожники непрерывно работают над ликвидацией последствий аварийной ситуации", - отметил он.

Напомним, в ночь на воскресенье, 19 августа, в Киеве прошел мощный ливень. На улице Антоновича провалился асфальт. Движение транспорта там ограничили.