Регистрация | Вход |
USD: 27,46 -0,2815  EUR: 33,86 -0,6551 
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Осведомленность граждан объединяет страну
понедельник, 20 августа 2018 09:34
Получить тестовый доступ
Эксклюзивные новости
Единое авиапространство с ЕС: МИД не согласовало документы
Единое авиапространство с ЕС: МИД не согласовало документы
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Вернуться к списку RSS Архив
11460
Версия для печати

В Кремле заявили, что "нормандская четверка" может встретиться в Париже

В Кремле заявили, что "нормандская четверка" может встретиться в Париже

КИЕВ. 20 августа. УНН. Саммит "нормандской четверки" с участием лидеров РФ, Украины, Франции и Германии может состояться в Париже, но утвержденной даты его проведения пока нет. Об этом заявил помощник президента России по международным делам Юрий Ушаков в интервью российским "Известиям", передает УНН.

"Обсуждали возможность проведения этой встречи", - сказал он, отвечая на вопрос, удалось ли президенту РФ Владимиру Путину и канцлеру ФРГ Ангеле Меркель договориться о проведении саммита в "нормандском формате".

"Договорились, что ее нужно хорошо подготовить, чтобы был какой-то реальный результат после ее проведения... Даже не обозначили временные параметры, но сам вариант встречи обсуждался", - добавил Ушаков.

С его слов, экспертам поручено продолжать работу по подготовке встречи.

"Речь идет о том, чтобы провести ее в столице Франции, в Париже. Мы не против", - добавил помощник президента РФ.

В конце июля глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что для нового саммита "нормандской четверки" пока нет условий.

Источник: УНН
Теги: Нормандская четверка
Вернуться к списку
Подписывайтесь на паблик-чат УНН в Viber и канал новостей в Telegram
Загрузка...
Погода, Новости, загрузка...
загрузка...
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2018. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.