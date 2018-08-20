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Под Киевом в ДТП погибли четыре человека, трое получили ранения

Под Киевом в ДТП погибли четыре человека, трое получили ранения
Источник: Андрей Шматов

КИЕВ. 20 июля. УНН. На Новоирпенский дороге под Киевом накануне вечером столкнулись два автомобиля, в результате чего погибли четыре человека, еще трое получили ранения. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ГСЧС Украины.

Сообщение об аварии спасатели получили 19 августа в 17:47.

На месте происшествия выяснилось, что в результате ДТП автомобилей Citroen Berlingo и Suzuki Grand Vitara на проезжей части дороги произошла утечка горюче-смазочных материалов.

В автомобиле Citroen Berlingo, находилось 5 человек, из них две женщины погибли, трое мужчин получили травмы механического происхождения: один - средней степени тяжести, двое других - тяжелой степени.

В автомобиле Suzuki Grand Vitara находилось два человека, которые от полученных травм погибли.

Сейчас расследованием обстоятельств дорожно-транспортного происшествия занимаются правоохранительные органы.

Напомним, авто патрульных в Сумах отбросило на тротуар после ДТП, пострадали пять человек.

Источник: УНН
Теги: ДТП, Киев
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