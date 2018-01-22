В Давос не ходят даже поезда: перед началом ВЭФ подъезды к городу завалило снегом

ЦЮРИХ-КИЕВ. 22 января. УНН. Январь 2018 года стал одним из самых снежных в Швейцарии за последние годы. Перед началом Всемирного экономического форума (ВЭФ) горнолыжный курорт Давос и подступы к нему засыпало снегом, передает корреспондент УНН.

Еще начиная с воскресенья было приостановлено движение некоторых поездов из-за опасности схождения лавин. И желающим попасть в Давос из соседних населенных пунктов (а многие участники форума разместились не в самом Давосе, а неподалеку) приходится ждать, когда условия для этого улучшатся. Также усложнено сообщение между Цюрихом и Давосом, а также соседними городами и селами, в частности, Арозой и Литцирюти. Закрыты и лыжные трассы.

Местные службы проводят работы для предотвращения схождения лавин - снежные завалы в горах взрывают под контролем спасателей.

Следует отметить, что в этом году ожидается небывалое число участников форума, а на обеспечение безопасности потрачено рекордную сумму в почти 9,5 млн долларов.

Ожидается, что ВЭФ-2018 посетят президент Франции, король Иордании, король Испании, канцлер Германии, премьер-министр Израиля, премьер-министр Канады, премьер-министр Великобритании и другие. Ожидается ряд представителей властей США. Однако, по состоянию на 22 января, визит президента США Дональда Трампа на форум под вопросом – появилась информация о том, что он не посетит форум в связи с приостановкой работы правительства США.

Если же Трамп прибудет в Давос, то это будет первый за последние 18 лет визит президента США на форум. Не исключено, что на форуме Трамп встретится с Президентом Украины Петром Порошенко.

Также после длительного перерыва в 21 год на форум прибудет глава Индии – премьер-министр Нарендра Моди. Всего ожидается более 60 глав государств и правительств.

Традиционно на ВЭФ будет великое множество представителей мировой бизнес-элиты: основатель Microsoft Билл Гейтс, основатель Alibaba Джек Ма, инвестор и менеджер хедж-фондов Рэй Далио и другие. Всего же ожидается участие более 1000 представителей бизнеса, среди которых и украинцы.

ВЭФ считается одной из крупнейших платформ для привлечения потенциальных инвесторов и шансом представить свой бизнес или даже целую отрасль на мировой арене. Таким шансом воспользовались, в частности, и украинские аграрии и вызвали ажиотаж еще до начала форума - на дискуссионную панель по вопросам украинского агробизнеса зарегистрировалось в четыре раза больше людей, чем может вместить зал. В рамках запланированной на завтра, 23 января, дискуссионной панели выступит целый ряд спикеров, представляющих украинский агробизнес, в частности, заявлены председатель правления МХП (ПАО "Мироновский хлебопродукт") Юрий Косюк, а также президент ассоциации "Украинский клуб аграрного бизнеса" Алекс Лисситса.

На форуме планируется рассмотреть целый ряд вопросов, в частности международной безопасности, защиты прав ЛГБТ, защиты прав женщин, проблемы управления, ответственности в цифровом мире, связанной, среди прочего, с технологиями Big Data, а также влияния российской агрессии в Украине на мировой порядок и экономику.

Всего в рамках форума планируется провести несколько сотен сессий.

На Давосском форуме в этом году председательствуют женщины: генеральный секретарь Международной конфедерации профсоюзов Шаран Барроу, глава Европейской организации ядерных исследований (ЦЕРН) Фабиола Джанотти, директор-распорядитель МВФ Кристин Лагард, премьер-министр Норвегии Эрна Сольберг, а также представительницы из числа руководителей крупных международных корпораций.

Но все это начиная с 23 января, а пока в Давос не ходят даже поезда…