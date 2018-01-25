Провалы коалиционного соглашения: агрополитика

В октябре 2014 года, БПП обнародовал договор о коалиции, который содержал в себе план реформ армии, энергетики, агропромышленного комплекса, медицины, армии и транспортной сферы Украины.

Политическая декларация о намерениях представляла собой сжатый перечень запланированных шагов на встречу “требованиям Европы” и во имя “лучшего будущего страны”. Спустя три года, можно смело анализировать, чему суждено было сбыться, а какие намерения власти ожидал провал.

Одной из главных прерогатив развития украинской экономики, в силу многих объективных факторов, всегда считался агропромышленный комплекс. Эта зона ответственности, согласно коалиционному соглашению, была вверена представителям “Удара” Виталия Кличка.

Стоит напомнить, что ранее, по данным СМИ, посредником между Кличко и руководством БПП на переговорах по слиянию партии главы государства и УДАРа выступал Вадим Столар. Его называют “серым кардиналом” столичного мэра, а заодно и куратором многих вопросов в рамках подписанного коалиционного соглашения.

Некоторые издания утверждают, что к “компетенции” именно Столара относиться рынок недвижимости столицы, а также “важные вопросы” развития агропромышленного комплекса страны. Насколько реально и сильно влияние указанного политика на процессы — судить сложно, ибо официальных подтверждений тому, что именно в его кабинете принимаются решения о будущем аграрных активов пока нет.

Так или иначе, итоги трехлетнего периода действия коалиционного соглашения для аграрной отрасли Украины назвать успешными очень трудно. Начнем хотя бы с того, что в стране уже на протяжении длительного периода отсутствует министр аграрной политики.

Тарас Кутовой был назначен на должность министра агрополитики и продовольствия Украины в апреле 2016 года. В мае 2017 он подал в отставку, однако по сей день так и не был уволен, а новый министр — не был назначен. И.о. министра нынче является Максим Мартынюк, который успел оскандалиться с кадровыми назначениями временных руководителей ГПЗК Украины.

Пока страна живет без министра, уровень ответственности за принятые в сфере агрополитики решения стремиться к нулю. И такая ситуация на руку действующему Кабмину, считает юрист Юрий Кармазин.

“В Кабмине работают многие и.о. по причине неготовности правительства нести ответственность за свою работу. Это устраивает Гройсмана”, — сказал он в комментарии УНН.

Возвращаясь к министру Т.Кутовому, которого считают креатурой В.Кличка, напомним, что в момент назначения он определил приоритетными для себя три направления реформ:

— прозрачный оборот земли,

— прямая государственная поддержка фермеров,

— приватизация убыточных госпредприятий.

Все эти задачи тесно перекликаются с сутью коалиционного соглашения и подлежали реализации, скажем так, “под ответственность “Удара”.

Чего же удалось достичь?

Намерения 1: Прозрачный оборот земли.

Итог: мораторий на продажу земли продлен: никакой прозрачности как не было, так и нет. По словам Президента Петра Порошенка, законопроект о рынке земли должен быть принят в 2018 году, но насколько реальны эти планы — покажет только время.

Тем временем чиновники профильного министерства, политики и фермеры пока лишь продолжают дискуссии на тему, какой должна быть модель этого прозрачного земельного рынка в Украине.

Намерение 2. Прямая государственная поддержка фермеров

Итог: Вопреки обещаниям власти и ожиданием фермеров, прямая государственная поддержка с каждым годом тает на глазах. Если в прошлом году прямые дотации животноводов были на уровне 4 млрд грн, то в 2018 году эта сумма уменьшилась сразу вдвое до 2 млрд грн.

При этом, объяснить причины сокращения господдержки ни чиновники, ни политики толком не могут. Некоторые эксперты сходятся на том, что такой сценарий развития событий может быть выгоден трансатлантическим корпорациям, которые с каждым годом наращивают свое присутствие на отечественном рынке продуктов, вытесняя оттуда украинского производителя. Особенно это касается американских и европейских компаний, увеличивших за последний год экспорт продуктов питания в Украину почти в два раза.

Отметим, что в данном контексте злую шутку с обещаниями коалициантов в лице Т.Кутового сыграла Ассоциация с ЕС, где, среди прочего, установлены ничтожно малые квоты на экспорт украинских товаров в европейский страны. И это в то время, когда западные компании беспошлинно ввозят в Украину практически все, что хотят. В результате, только за 2017 год торговое сальдо нашей страны ухудшилось в два раза и теперь составляет минус 5 млрд долларов.

Намерение 3. Приватизация убыточных госпредприятий

Итог: ГП “Укрспирт” до сих пор монополист на рынке спирта и приватизация его даже в 2018 году не предвидится. Об этом, в частности, на днях заявил руководитель Фонда госимущества Украины Виталий Трубаров.

“Могу сказать о том, что в планах на 2018-й год приватизации "Укрспирта" нет. Хотя я убежден в том, что "Укрспирт", как и другие предприятия, должен быть приватизирован. Ведь с помощью такого шага мы отойдем от безумной коррупции, которая существует на этих предприятиях”, — сказал он.

Отметим, что правительство в соглашении МВФ обещало приватизировать “Укрспирт” еще в сентябре прошлого 2017 года.

Аналогично, не случилось приватизации и Государственной зерновой корпорации Украины. Сегодня это предприятие не включено в перечень объектов подлежащих приватизации, не смотря на все публичные заявления лично Т. Кутового по этому поводу. Более того, последнее время ГПКУ вообще превратилось в “яблоко раздора” между Украиной и китайскими кредиторами.

Эта история берет свое начало в 2012 году и чревата большим коррупционным скандалам, первые проблески которого уже просачиваются в СМИ.

Все дело в том, что ГПЗКУ не справляется со своими обязательства по полутора миллиардному китайскому кредиту, полученному под госгарантии. И если еще летом в переговорах между Украиной и КНР было понимание и даже была осуществлена первая проплата по обслуживанию кредита, то уже осенью (после смены менеджера ГПЗКУ) ситуация кардинально переменилась в худшую сторону.

В сентябре, зерновую корпорацию возглавил экс-менеджер предприятий регионала В.Продивуса — Дмитрий Гавриш.

Легитимность его срочного назначение на руководство ГПЗКУ в статусе и.о. изначально вызвала много вопросов. Но еще больше вопросов у китайских кредиторов, судя по всему, вызвали его действия. По данным СМИ, правительство КНР заподозрило намерения менеджмента зерновой корпорации уйти от выполнения обязательств по кредиту путем доведения предприятия до банкротства. Для этого активы (мукомольные заводы) корпорации по суду начали выводить на ГАК “Хлеб Украина”.

Промежуточным итогом накаляющегося конфликта стал арест счетов ГПЗКУ (в декабре прошлого года). Его инициировали китайские кредиторы. А уже в январе Кабмину пришлось срочно менять и.о. руководителя зерновой корпорации, дабы стабилизировать ситуации и вернуть переговоры с партнерами в конструктивное русло. Всех этих проблем могло бы и не быть, если бы не тотальная коррупция в агросекторе,читают эксперты.

По словам главы Украинского союза промышленников и предпринимателей Анатолия Кинаха, попытки вывести активы с ГПЗКУ ставят под угрозу продовольственную безопасность Украины.

“Если предприятия передают (активы ГПЗКУ - ред.) фактически обанкротившейся структуре, включая ГАК "Хлеб Украины", это опять же подтверждает отсутствие в Украине прозрачной современной государственной политики. Это ставит под угрозу продовольственную безопасность Украины. Это чревато возникновением очередных коррупционных схем, включая возможную приватизацию за бесценок стратегических предприятий Украины. Если мы не имеем конкретной государственной программы развития корпораций, и все-таки отдадим ее активы за бесценок — это чревато ухудшением инвестиционного климата. Нас не поймут инвесторы”, — считает он.

Помимо остановки зерновых и мукомольных предприятий по всей стране, конфликт Минагрополитики в лице ГПЗКУ с Китаем чреват миллиардными убытками для бюджета Украины, которые мы вынуждены будем платить в качестве штрафных санкций за невыполнение обязательств. Но самое неприятное в этой истории, наверное, то, что “честному слову” наших чиновников, дискредитировавший себя конкретными действиями, китайская сторона больше не верит.

Подводя точечный и достаточно поверхностный итог выполнения коалиционного соглашения в аграрной сфере можем констатировать неудовлетворительное положение дел. Ответственный за отрасль “Удар” на ринге обещанных реформ, похоже, потерпел полное фиаско, чреватое убытками для страны и значительными угрозами для аграриев.