Искусство олимпийского снега и льда: как делают идеальную поверхность

КИЕВ. 5 февраля. УНН. Ледовое покрытие дорожек для бобслея, санного спорта и скелетона или снега на лыжной трассе формируется и оптимизируется в течение месяцев, предшествующих Олимпийским играм. Это настолько важно, что есть даже специальная должность - мастер льда, передает УНН со ссылкой на Smithsonian.

"Это не просто кусок льда, как вы обычно думаете, например, кубики льда в вашем морозильнике. Это гораздо более сложное вещество, чем обычно думают люди", - говорит математик из Университета штата Юта в США Кеннет Голден, который изучает структуры льда.

Первым шагом для строительства любого ледового катка или трассы является очистка воды и удаление веществ, таких как соли и минералы, которые растворяются. Такие примеси не вписываются в правильную структуру льда, которая образуется при замерзании воды. На катке или трассе примеси собираются между кристаллами или на поверхности, создавая дефекты во льду.

Управляющий директор канадского Санного центра Уистлера Трейси Зейтц говорит, что "чем чище будет вода, тем плотнее будет лед", с более устойчивой поверхностью.

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Качество и чистота льда настолько важны, что для обеспечения этого создана специальная должность - мастер льда. По крайней мере за год до самих Игр они делают сотни тонких как лист бумаги слоев этой сверхчистой воды на конкретной трассе или катке, которая охлаждается встроенной системой охлаждения для быстрого замораживания. По словам Т.Зейтц, требуется около пяти дней непрерывной работы, чтобы заложить ледовую трассу для бобслея.

Этот процесс предотвращает образование слоев инея, которые образуются, когда влажный воздух замерзает над ледяной поверхностью. Из-за слоев инея во льду могут появляться пузырьки воздуха, которые могут способствовать появлению ряби на поверхности.

Для других видах спорта на льду, таких как хоккей, катание на коньках и керлинг, также используется аналогичное наслаивание льда. Но для каждого вида спорта идеальная температура и толщина льда различны.

Некоторые мастера льда применяют творческий подход для достижения идеальной поверхности. Например, существует миф о том, что музыка может помочь кристаллизации льда.

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Для лыжных трасс идеален свежевыпавший порошкообразный снег. Обычные шестиконечные снежинки, которые хоть и выглядят великолепно, не оптимальны для спорта. Их края и углы означают неровности на поверхности для лыжного спорта, что может замедлять олимпийцев.

Но как только снег коснется земли, форма снежинки начинает меняться. Помимо воздействия ветра и других физических сил, снежинка сама по себе медленно изменяется со временем, становясь более компактной и округлой.

Некоторые специалисты предпочитают искусственный снег, который создается путем распыления водной пыли и сжатого воздуха над трассой.

Для горных трасс много сил прикладывается для того, чтобы трасса была быстрой и долговечной. Инженеры часто смачивают поверхность, а затем позволяют ей застыть, создавая быструю трассу с плотной поверхностью. Но если снег слишком влажный или воздух слишком теплый, трасса может "развалиться". Люди, ответственные за снежные трассы, проводят месяцы перед Играми, ухаживая за трассами - постоянно придавая форму каждому углу, чтобы достичь идеального баланса между быстрой трассой с плотной поверхностью и ледяным покровом.

Все зимние виды спорта существуют благодаря уникальным свойствам замороженной воды. И по мере того, как климат меняется, а снег в некоторых местах выпадает все реже, зимние виды спорта подвергаются угрозе. Поэтому различные технологии, такие как создание искусственного снега и его сохранение из года в год, могут становиться все более важными для Олимпийских игр в будущем.

Добавим, зимние Олимпийские игры-2018 начнутся уже на этой неделе и продлятся с 9 по 25 февраля 2018 года в южнокорейском городе Пхенчхан. Олимпийскую деревню в Пхенчхане открыли 1 февраля.

Украину на зимней Олимпиаде-2018 представят 33 спортсмена.