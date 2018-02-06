Национальные дружины: ответ на вызовы времени или незаконные формирования

КИЕВ. 6 февраля. УНН. В последнее время название "Национальные дружины" на слуху у большинства украинцев. Организация, которая стала известной широкой публике совсем недавно, уже успела обрасти множеством слухов, домыслов и едва не мифов. УНН решил опросить нардепов и экспертов о том, что они думают по этому поводу.

Действия "Национальных дружин" в Украине больше похожи на "показуху", и скорее всего это политический проект. Об этом корреспонденту УНН заявил народный депутат Украины, председатель подкомитета по вопросам военной безопасности и обороны комитета ВР по вопросам национальной безопасности и обороны Юрий Береза.

"То, что мы видели в Кременчуге (драка представителей "Национальной дружины" с Нацполицией - ред.) - это позорно. Никто не имеет права на использование оружия и силы, кроме государства. Если мы будем играть с такими явлениями, то читайте историю - 1934 год, Германия и к чему это приводит. Я думаю, что в действиях "Национальных дружин" есть много показухи - это, пожалуй, больше политический проект", - предположил Ю.Береза.

Он добавил, что лучшим вариантом для этих "Национальных дружин" станет работа в правоохранительных органах, и "наводили порядок в погонах, а не в составе каких-то общественных организаций".

"В составе полиции и под ее руководством - я допускаю, все остальное - я не допускаю. Это дело Нацполиции, СБУ и прокуратуры", - резюмировал Ю.Береза.

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Со своей стороны, народный депутат Украины от фракции "Оппозиционный блок" Вадим Новинский добавил, что существование любых альтернативных милитаристических дружин противоречит существующему законодательству. "Это явное нарушение закона - есть законодательство, регламентирующее деятельность правоохранительных органов на территории Украины. Он также регламентирует использование Нацгвардии, СБУ и Генпрокуратуры - и там ничего не сказано о "Национальных дружинах". Я считаю, что в вопросах безопасности на улицах нужно действовать исключительно в рамках закона. Все остальное - это нарушение закона", - подчеркнул В.Новинский.

В то же время народный депутат Украины Андрей Билецкий, которого, кстати, по неофициальной информации, считают чуть ли не "крестным отцом" "дружин", считает, что появление "Национальных дружин" является ответом на сегодняшние вызовы, которые стоят перед Украиной.

"Национальные дружины" не могут быть политическим проектом - это проект общественного активизма, который имеет действительно некоторые силовые функции, но это нормально с 2014 года в нашей стране. Мы имели добровольческое движение, майдановское движение - это никого не удивляло. Объединения активистов были ответом на тогдашние ключевые вызовы общества. Сейчас одним из ключевых вызовов является внутренняя ситуация, в том числе криминогенная. Мы имеем откровенные действия российских диверсантов, возможную агрессию внутри Украины, а у нас не создается никакой территориальной обороны, а создается профанация. Поэтому ответом на это было создание общественного объединения", - резюмировал А.Билецкий.

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В то же время юристы объясняют - в Украине отсутствует закон о создании и функционировании военизированных формирований, которые не являются частью государственной системы.

На сегодняшний день деятельность любых милитаризированных объединений на территории Украины является незаконной.

"Деятельность так называемых "Национальных дружин" на территории Украины на сегодняшний день является незаконной. У нас нет закона о создании таких военизированных формирований. Если они совершают правонарушения, то их деятельность подпадает под уголовную или административную ответственность. И никаких смягчающих обстоятельств в этом случае нет", - прояснил ситуацию правозащитник Виктор Чевгуз.

Он добавил, что "Национальные дружины" не имеют права на какие-либо самостоятельные задержания граждан, в рамках своей деятельности.

"Они пытаются себе присвоить такие полномочия - это возможно только при наличии правоохранителей. То есть, они могут только помогать полиции осуществлять охрану общественного порядка и вместе с правоохранительными органами кого-то задерживать", - резюмировал юрист.

Между тем по Украине в 18 областях действует около тысячи членов "Национального дружин".

Они заявляют о том, что будут патрулировать улицы, останавливать работу незаконных игорных заведений, бороться с продажей алкогольного фальсификата и всячески способствовать установлению "украинского порядка". В то же время скептики заявляют, что "дружины" созданы для совершения силового давления на оппонентов, а возможно даже для реализации силовой смены власти.